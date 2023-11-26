Trendyol 1. Lig'nin 13. Haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Çorum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'nin 13. Haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Çorum FK atağında, Erkan'ın pasında soldan Geraldo ortaladı, Ozan'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu Sefa uzaklaştırdı.

8. dakikada orta alandan gelişen Çorum FK atağında, Atakan'ın pasında topla buluşan Ozan sağdan ceza sahasına girerken çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Eren'in çıkarttığı topu savunma uzaklaştırdı.

13. dakikada Çorum FK atağında, Nalepa'nın pasına hareketlenen Geraldo soldan ceza sahasına girdi. Çapraz pozisyonda karşı karşıya olmasına rağmen kaleye vurmak yerine pas çıkartmayı tercih edince kimsenin dokunamadığı top taca gitti.

24. dakikada Altay atağında, Ali'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Eren Erdoğan ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda, Kerem Kalafat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Altaylıların penaltı beklediği pozisyonda hakem "devam" kararı verdi.

45+1 dakikada sağdan gelişen Çorum FK atağında, Kerem ortaladı, Ahmet Sağat'ın kafayla dokunamadığı top Geraldo'ya geldi ancak Geraldo'dan önce son anda Salih araya girerek topu kornere gönderdi.

59. dakikada Altay hücuma çıkarken Çorum FK'lı futbolcular topu kaptı. Hızlı paslaşmalar sonucu topla en son buluşan Atakan Akkaynak yayın solundan vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top az farkla yandan kornere çıktı.

63 dakikada Çorum FK golü buldu. Ani gelişen atakta, Geraldo topu soldan taşıdı. Rakip savunmanın üçe bir yakalandığı pozisyonda ortasını yaptı. Ozan topu kontrol ederken ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu sağa çekip vurdu: 1-0.

69. dakika Çorum FK'nın kazandığı serbest vuruşta Nalepa yerden ceza sahasına ortaladı, ön direkte Ferhat dokundu. Top az farkla yandan auta çıktı.

76. dakika ilk golde olduğu gibi, yine ani atakta soldan Geraldo taşıdığı topla ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topa Thomas kayarak vurdu. 2-0.

80. dakika Çorum FK'nın üçüncü golü geldi. Geraldo'nun pasında soldan Erkan ortaladı. kafalardan seken toplu yayın sağında kontrol eden Kerem pasını Gökhan'a verdi. Gökhan yaydan harika bir plase ile topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

90+3 dakika Çorum atağında, sağdan Eren ortaladı, ön direkte Thamos dokundu. Top az farkla yandan auta gitti.

STAT: Çorum Şehir

Hakemler: Feridun Daldaş, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel

Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem Kalafat, Erkan, Ologo, Zargo, Ferhat, Geraldo (dk. 85 Suat), Atakan Akkaynak (dk. 64 Gökhan), Ahmet Sağat (dk. 64 Thomas ), Nalepa (dk. 76 Atakan Cangöz ), Ozan (dk. 64 Eren )

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Altay: Eren Karataş, Sefa, Ceyhun, Eren Erdoğan, Tolga (dk. 86 Caner), Salih, Ali (dk. 70 Enes ), İbrahim, Deniz, Onur, Özgür

Teknik Direktör: Serkan Afacan

Goller: Ozan (dk 63), Thomas (dk 76), Gökhan (dk 80) (Çorum FK)

Sarı Kartlar: Geraldo (A.Çorum FK), Salih, Onur (Altay) - ÇORUM