Çorum FK, 12. hafta Başakşehir maçı hazırlığında taktik çalışmaya ağırlık verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman esneme ve ısınmanın ardından 5'e 2 rondo ile devam etti, taktik çalışmayla sona erdi.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, günün programı esneme hareketleriyle başladı. Futbolcular, ardından ısınma bölümüne geçerek topla yapılacak çalışmaya hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı