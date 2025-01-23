Çorum'da amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık malzeme yardımı

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık malzeme desteği verildi.

Çorum Belediyesince temin edilen malzemeler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle spor kulüplerinin temsilcilerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Çorum'u spor şehri yapmak istediklerini söyledi.

Kentte geçen yıl amatör spor kulüplerine 2 milyon lira tutarında malzeme desteği sağladıklarını hatırlatan Aşgın, "Bu yıl 3 milyon lira tutarında malzemeyi amatör spor kulüplerimize teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Şehrimizde spora, sporculara ve spor kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın da siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin amatör spor kulüplerine sağladığı desteğin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.