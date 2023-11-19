Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Yozgat'ta gerçekleştirilen müsabakalarda İlbank Spor Kulübünü yenerek süper lig çeyrek finalinde yarı finale yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, takımı tebrik ederek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Serbest Güreş Takımı, yarı finale yükseldi.

Yozgat'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Süper Lig çeyrek final maçında İlbank Spor Kulübünü 7-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat, müsabakada başarı elde eden takımı tebrik ederek, "Bu sonuçla beraber takımımız 2023 yılı süper ligini ilk 4'te tamamlamayı garantiledi. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiği günden beri ata sporumuz güreşe verdiği desteklerle ilimizde güreşin gelişmesine ön ayak olan Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ÇORUM