Çorluspor 1947, Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çorluspor 1947, konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda geride kalan turlarda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u deplasmanda, Manisa FK'yı ise evinde oynadığı müsabakada kupanın dışına iten Tekirdağ temsilcisi Çorluspor 1947, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da bir başka 1. Lig ekibi Kocaelispor'la karşı karşıya geldi.

Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Erdem Onur Beytaş'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, konuk takımın 13. dakikada Furkan Gedik ile bulduğu gole engel olamayınca ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya da golle başlayan Çorluspor 1947, bu kez Alperen Doğan'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Bu golün hemen ardından oyuna müdahale eden Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, üç oyuncu değişiklik hakkını kullandı. Yeşil-siyahlılar, oyuna sonradan dahil olan Oğulcan Çağlayan'ın'ın golüyle skora bir kez daha dengeyi getirdi.

Kocaelispor, karşılaşmanın 78. dakikasında ise bu kez Onur Öztonga'nın golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Çorlu deplasmanında 3-2'lik skorla kazanan Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden taraf oldu. - TEKİRDAĞ