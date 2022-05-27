Çorlu'daki öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı - Haberler

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda değerlendirme çalışması yapıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da değerlendirme çalışmalarını ziyaret ederek yerinde inceledi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'ya ziyaretinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve Çorlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aldülkerim Kasap da eşlik etti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki okullarda yetenek taraması ve spora yönlendirme uygulaması gerçekleştiriliyor.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, her yıl yetenek taramaları yapılıyor.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıflardan yaklaşık 8 bin öğrenciye yetenek taramaları yapılacak. Spora yatkın, ilgili ve yetenekli öğrencilerimiz keşfedilerek yönlendirme ve rehberlik hizmetleri sunulacak. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor