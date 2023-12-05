Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u 1-0 yendi
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Corendon Alanyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi. Balkovec'in golüyle Alanyaspor galibiyete ulaştı.
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Şenol Bektaş, Mehmet Pekmezci
ALANYASPOR: Yavuz Aygün - Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Efecan Karaca, Fer, Sisto, Yunus Bahardır (Dk. 46 Oğuz Aydın ), Eduardo (Dk. 72 Novais), Anderson (Dk. 72 Cordova )
KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Mehmet Yılmaz (Dk. 46 Oğuz Ceylan), Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu, Onur Atasayar, Breze (Dk. 61 Mert Çölgeçen), Mesut Can Tunalı, Emre Nefiz (Dk. 61 Bedirhan Yıldız), Emre Gültekin (Dk. 75 Amaral), Cem Ekici, Kouakou
GOL: Dk. 23 Balkovec (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Efecan Karaca, Balkovec, Fatih Aksoy,(Alanyaspor) - Alihan Kubalas, Oğuz Ceylan, Mert Çölgeçen (Kocaelispor)
Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Alanyaspor, sahasında karşılaştığı 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi.
14'üncü dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Sisto'nun pasıyla ceza sahasında buluşan Anderson'un vuruşunda top kale direği dibinden auta çıktı.
23'üncü dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası yayı üzerinde düşürülmesi sonucu Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
44'üncü dakikada Kocaelispor'un soldan gelişen atağında Onur Atasayar'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Cem Ekici'nin kafa vuruşunu kaleci Yavuz Aygün gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
65'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan geliştirdiği atağında Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Anderson'un vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.
88'inci dakikada Alanyaspor'un atağında savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde vurduğu şutta kaleci Harun Tekin'den seken top penaltı noktası üzerinde Cordova'da kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci Harun Tekin kurtardı.
90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor'un atağında Oğuz Ceylan'ın yerden ortaladığı topta Cordova boş pozisyonda topu auta gönderdi.
Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.