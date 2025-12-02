Alanyaspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde futbolcular, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalışma yaptı.

Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla idmanı bitirdi.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.