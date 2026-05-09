Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Bu sonuçla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 78 İzzet Çelik), Enes Keskin (Dk. 88 Baran Moğultay), Hwang (Dk. 78 Güven Yalçın), İbrahim Kaya (Dk. 71 Hagi), Meschack (Dk. 87 Efecan Karaca)

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz (Dk. 64 Görkem Sağlam), Benes, Ramazan Civelek (Dk. 55 Mendes), Furkan Soyalp (Dk. 55 Chalov), Cardoso, Tuci (Dk. 80 Makarov)

Goller: Dk. 8 Meschack, Dk. 40 Hadergjonaj (penaltıdan), Dk. 61 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor), Dk. 13 Benes (Zecorner Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Ramazan Civelek, Dk. 77 Semih Güler (Zecorner Kayserispor), Dk. 63 Janvier, Dk.85 Makouta (Corendon Alanyaspor)

61. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası yayına çıkarttığı pasta İbrahim Kaya topla buluştu. Bu futbolcunun kaleye çapraz noktadan gönderdiği şut ağlarla buluştu: 3-1

67. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Meschack, sol çapraza gönderdiği pasta İbrahim Kaya'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi gönderdiği top kaleci Bilal Beyazit'ten döndü. Savunma oyuncuları oyuncuları meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

79. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Carole'nin ön direğe yaptığı ortada topa gelişine vuran Tuci'nin şutunu kaleci Victor güçlükle kornere çeldi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
