Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta her iki ekipte önemli pozisyonlar yakaladı, ancak kaleciler başarılı kurtarışlar yaparak skoru korudu.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Esat Sancaktar, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor : Paulo Victor, Lima, Aliti, Ümir Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 85 İzzet Çelik), Janvier, Enes Keskin (Dk. 60 Ruan), Hwang (Dk. 85 Efecan Karaca), Meschack (Dk. 61 Hagi), Mounie (Dk. 74 Güven Yalçın)

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Traore (Dk. 84 Hanousek), Göktan Gürpüz (Dk. 90+2 Onyekuru), Verasanovic (Dk. 69 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Cihan Çanak), Koita (Dk. 84 Niang)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mounie (Corendon Alanyaspor ), Dk. 42 Koita, Dk. 63 Pereira (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 sona erdi.

49. dakika sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Meschak'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Goutas, boş pozisyondaki Mounie'ye gelmeden araya girerek engelledi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Meschack, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79. dakikada Antalya ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj'la kullandığı köşe vuruşunda, top ceza sahasına yöneldi. İyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere çeldi.

90+5. dakikada Corendon Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ruan'ın sert şutunu kaleci Velho kurtardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
