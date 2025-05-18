Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında yapılan maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Hwang'ın 40. dakikada attığı gol ile Alanyaspor öne geçti, Rafa Silva ise 71. dakikada skoru eşitledi.

Stad: Gain Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 77 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 85 Enes Keskin), Hwang (Dk. 77 Vilhena), Sporar (Dk. 90+4 Arda Uslu)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Joao Mario, Rashica (Dk. 64 Arroyo), Mustafa Hekimoğlu (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Immobile (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)

Goller: Dk. 40 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Rafa Silva (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Uduokhai, Dk. 49 Muçi (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova, son çizgiye inerek topu ceza sahasına çıkardı. Arka direkte topu kontrol eden Hwang'ın vuruşunda, Svensson meşin yuvarlağı kafayla kale çizgisi üzerinden çıkardı.

71. dakikada skoru 1-1 yaptı. Sol kanattan Muçi'nin ortasında, ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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