Corendon Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Alanyaspor'un gollerini Eduardo ve Oğuz Aydın attı.
Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), ?-
STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Augusto, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir (Dk. 84 Balkovec), Richard, Novais (Dk. 84 Leroy Fer), Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Oğuz Aydın, Cordova (Dk. 77 Anderson Silva)
FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Dk. 88 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden (Dk. 81 Darri), Feghouli, Shukurov (Dk. 46 Sturaro), Eysseric (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Mendes, Serdar Dursun (Dk. 62 Güven Yalçın)
GOLLER: Dk. 18 Eduardo, Dk. 83 Oğuz Aydın (Alanyaspor) – Dk. 90+2 Güven Yalçın ( Fatih Karagümrük )
SARI KARTLAR: Furkan Bayır, Yusuf Özdemir, Janvier, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor) - Shukurov ( Fatih Karagümrük )
Süper Lig'in 8'inci haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
3'üncü dakikada Alanyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
18'inci dakikada Alanyaspor, Eduardo'nun golüyle öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Novais'in ortasında Eduardo'nun kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.
44'üncü dakikada Alanyaspor'un Novais ile sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Cordova'nın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
63'üncü dakikada Karagümrük'te ceza alanı içi sol çaprazdan Levent Mercan'ın vuruşunda savunmadan sekerek yön değiştiren topu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle çıkardı.
83'üncü dakikada Alanyaspor iki farkla öne geçti. Sağ kanattan Janvier'in ortaladığı topta kaleci Dituro'nun elinden kaçırdığı topu önünde bulan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağını kaleye gönderdi: 2-1.
90+2'nci dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Merkezden gelişen atakta Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Güven Yalçın topu filelere gönderdi: 2-1.
Karşılaşma eAlanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.