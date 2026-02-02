Haberler

Alanyasporlu Ogundu, Augsburg'a transfer oldu

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, kulüple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Corendon Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Uchenna Ogundu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
