Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık'ta deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda oyuncular farklı antrenman programları uyguladı.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada görev almayan futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
