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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Her Şeye Rağmen Artı Bir Puan Önemli

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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi" dedi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularının performansının artması gerektiğini ifade etti. Her şeye rağmen bu maçta alınan bir puanın önemli olduğunu belirten Tekke, "Maçın dakikası beklediğimiz gibi geçti. Rakibin hızlı hücum şansı yakalama, ikinci toplarla pozisyon bulma organizasyonları vardı. Beklediğimiz gibiydi. Fakat özellikle hücum hattındaki oyuncularımın performanslarının biraz daha artması gerekiyor. Bugün bu çok fazla gerçekleşmedi. Ona rağmen iyi oynadığımız bir maç. Yediğimiz gol, verilmeyen golümüz konuşulabilecek bir gol. Bireysel hatalar var. Her şeye rağmen artı bir puan önemli. Rakibimizle olan puan farkını artırmak istiyorduk. Bugün bu gerçekleşmedi. Belki hakemin yanlış bir kararından dolayı. Ama genel hatlarıyla oyuncularımın pes etmeyişi benim için önemliydi. Her maçımız zorlu. Az hata yapmamız lazım. Üçüncü bölgede biraz daha sakin kalıp önde olmamız lazım, çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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