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Corendon Alanyaspor, Sivasspor Maçına Hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için yaptığı hazırlıkları tamamladı. Antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.

Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma organizasyonuyla sona erdi.

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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