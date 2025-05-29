Corendon Alanyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, 31 Mayıs'ta oynayacağı Net Global Sivasspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular taktik çalıştı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, top kapma oynadı ve taktik çalıştı.

Alanyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan antrenmanı izleyen Nimet Aleattinoğlu İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri futbolcularla bir araya gelerek forma imzalattı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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