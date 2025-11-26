Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - ANTALYA