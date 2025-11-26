Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma çalışmalarıyla başlayıp, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor