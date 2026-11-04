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Corendon Alanyaspor, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Antrenman dinamik ısınma, pas ve şut çalışmasıyla devam ederken dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Joo Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına start verdi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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