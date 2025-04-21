Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u tek golle geçerek önemli bir galibiyet aldı. Yusuf Özdemir'in 9. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirledi.

Stat: Gain Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk.82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji

Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor ), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

?55. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Samsunsppor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine endirekt serbest vuruş kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Holse'nin vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

78. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın pasıyla çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kurtardı.

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Muja'nın ortasında topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+9. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Bola'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Drongelen'in kafa vuruşunda top ikinci kez direkten döndü.

Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.