Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u tek golle geçerek önemli bir galibiyet aldı. Yusuf Özdemir'in 9. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirledi.
Stat: Gain Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)
Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk.82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji
Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor ), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
?55. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Samsunsppor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine endirekt serbest vuruş kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Holse'nin vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
78. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın pasıyla çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kurtardı.
90+5. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Muja'nın ortasında topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
90+9. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Bola'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Drongelen'in kafa vuruşunda top ikinci kez direkten döndü.
Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.