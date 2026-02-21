Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 RAMS Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda konuk ekip Başakşehir, Selke ve Shomurodov'un golleriyle öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza yayının sol tarafından Harit'in ara pasında ceza sahası içinde defansın arkasına sarkan Selke, kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Hwang'ın pasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada Fayzullayev, ceza sahası içerisinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
45+4. dakika sağ kanattan Hadergjonaj'ın yerden pasında ceza sahası içerisine kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
RASM Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Yusuf Sarı dk. 31), Selke
Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, da Costa, Crespo, Ba, Brnic, Kazım Karataş, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Selke (dk. 14), Shomurodov (dk. 44 pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Güven Yalçın, Ümit Akdağ (Alanyaspor), Operi, Kemen (Başakşehir) - ANTALYA