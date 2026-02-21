Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 RAMS Başakşehir: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 RAMS Başakşehir: 2 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıda konuk ekip Başakşehir, Selke ve Shomurodov'un golleriyle öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza yayının sol tarafından Harit'in ara pasında ceza sahası içinde defansın arkasına sarkan Selke, kaleci Victor ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Hwang'ın pasında ceza sahası içinde bulunan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Fayzullayev, ceza sahası içerisinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Shomurodov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

45+4. dakika sağ kanattan Hadergjonaj'ın yerden pasında ceza sahası içerisine kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

RASM Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit (Yusuf Sarı dk. 31), Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Bulut, da Costa, Crespo, Ba, Brnic, Kazım Karataş, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Selke (dk. 14), Shomurodov (dk. 44 pen.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Güven Yalçın, Ümit Akdağ (Alanyaspor), Operi, Kemen (Başakşehir) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

