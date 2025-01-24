Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi ve karşılama saati 16.00 olarak belirlendi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.
Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Yarın Gain Park'ta oynanacak Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşması, saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor