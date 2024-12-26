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Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Antrenman, yenilenme egzersizleriyle başlayıp kondisyon koşularıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak 2025 Cuma günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idman, salonda yenilenme egzersizleriyle başladı.

Antrenman, sahada yapılan kondisyon koşularıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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