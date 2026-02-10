Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilirken, ısınma hareketleri ve taktiksel uygulamalar yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü evinde TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor