Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve mücadeleyi 2-1 kazandı. İlk yarıyı ev sahibi ekip önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Eduardo'nın ceza sahası dışından sert şutunda top savunmaya da çarparak az farkla yandan kornere çıktı.
18. dakikada Efecan'ın sağ çizgiden ceza alanına kestiği topu savunma uzaklaştıramayınca Cordova, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
24. dakikada sol kale çizgisinden Yusuf Özdemir'in ceza alanı arka direğe doğru kestiği ortada Novais'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
40. dakikada Aytaç Kara'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu defans çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
45. dakikada Aytaç Kara'nın ceza alanı dışından şutunu Fall, penaltı noktası üzerinde kontrol etti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Agusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Janvier, Richard, Novais, Efecan, Cordova, Eduardo
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Fer, Oğuz Aydın, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Balkovec, Anderson Silva, Hadergjonaj,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Aytaç Kara, Saddiki, da Costa, Fall, Ngoy
Yedekler: Gianniotis, Erol Karaman, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Salim Dilli, Yusuf İnci, Bastien, Taylan Utku Aydın, Hasan Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Cordova (dk. 18), Novais (dk. 24) (Corendon Alanyaspor), Fall (dk. 45) (Kasımpaşa) - ANTALYA