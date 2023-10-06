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Corendon Alanyaspor, Karagümrük'ü mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçta Eduardo ve Oğuz'un attığı gollerle Alanyaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Levent Mercan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top defansa çarpıp yön değiştirdi, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

83. dakikada Janvier içeri çevirdiği top kaleci Dituro'dan sekerek Oğuz'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 2-0

90+2. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayından güzel pasına hareketlenen Güven Yalçın, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 84) Efecan (Janvier dk. 68), Richard, Novais (Leroy Fer dk. 84), Oğuz, Cordova (Anderson dk. 77), Eduardo

Yedekler: Nuno Lima, Aliti, Sisto, Emirhan, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük : Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Salih Dursun dk. 88), Levent Mercan, Feghouli, Rohden (Darri dk. 80), Shukurov (Sturaro dk. 46), Eysseribc (Kerem dk. 62), Mendes, Serdar Dursun ( Güven Yalçın dk. 62)

Yedekler: Veseli, Dresevic, Can Keles, Emre Bilgin, Paoletti

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Goller: Eduardo (dk. 18), Oğuz (dk. 83) (Alanyaspor), Güven Yalçın (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Furkan, Yusuf, Janvier, Ertuğrul (Alanyaspor), Shukurov (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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