Corendon Alanyaspor, Karagümrük'ü mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Maçta Eduardo ve Oğuz'un attığı gollerle Alanyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Levent Mercan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top defansa çarpıp yön değiştirdi, kaleci Ertuğrul son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.
83. dakikada Janvier içeri çevirdiği top kaleci Dituro'dan sekerek Oğuz'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 2-0
90+2. dakikada Feghouli'nin ceza sahası yayından güzel pasına hareketlenen Güven Yalçın, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ömer Tevfik Özkoç, Emir Eray Eyisoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Furkan, Yusuf Özdemir (Balkovec dk. 84) Efecan (Janvier dk. 68), Richard, Novais (Leroy Fer dk. 84), Oğuz, Cordova (Anderson dk. 77), Eduardo
Yedekler: Nuno Lima, Aliti, Sisto, Emirhan, Yunus Bahadır, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük : Dituro, Nazım Sangare, Biraschi, Ceccherini (Salih Dursun dk. 88), Levent Mercan, Feghouli, Rohden (Darri dk. 80), Shukurov (Sturaro dk. 46), Eysseribc (Kerem dk. 62), Mendes, Serdar Dursun ( Güven Yalçın dk. 62)
Yedekler: Veseli, Dresevic, Can Keles, Emre Bilgin, Paoletti
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
Goller: Eduardo (dk. 18), Oğuz (dk. 83) (Alanyaspor), Güven Yalçın (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Furkan, Yusuf, Janvier, Ertuğrul (Alanyaspor), Shukurov (Fatih Karagümrük) - ANTALYA