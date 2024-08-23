Corendon Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

Stat: GAİN Park

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Dk. 81 Lima), Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes (Dk. 56 Serdar Dursun), Efecan Karaca (Dk. 87 Janvier), Yusuf Özdemir, Cordova

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter (Dk. 79 Taha Altıkardeş), Heliton, Miroshi (Dk. 59 Bokele), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 20 Doğan Erdoğan), Solet (Dk. 79 Matsuki), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 59 Juan), Romulo

Goller: Dk. 45 Heliton (Göztepe), Dk. 48 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tijanic, Dk. 17 Solet, Dk. 24 Koray Günter, Dk. 62 Bokele (Göztepe), Dk. 39 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Makouta'nın ceza sahası içerisinde arka direğe çevirdiği topta Yusuf Özdemir, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun ortasında arka direkte topla buluşan Juan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Djalma Silva'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo, topa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Romulo bir kez daha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

Müsabaka, 1-1 sona erdi.