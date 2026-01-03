Haberler

Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaparak ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde futbolcu Mert Furkan Bayram'ın doğum günü kutlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde futbolcu Mert Furkan Bayram'ın doğum günü kutlandı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı