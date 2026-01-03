Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde futbolcu Mert Furkan Bayram'ın doğum günü kutlandı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.