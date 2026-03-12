Haberler

Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıkları sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıkları sürdürdü
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenman gerçekleştiriyor. Antrenman ısınma, pas ve top kapma çalışmaları ile dar alanda oyunla devam etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda oyunla tamamladı.

Corendon Alanyaspor'un, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

