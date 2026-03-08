Haberler

Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak son antrenmanını gerçekleştirdi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas organizasyonun ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.

Alanya Oba Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
