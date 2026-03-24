Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, idmanı pas organizasyonlarının ardından dar alanda oyunla tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt