Alanyaspor, Galatasaray maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Corendon Alanyaspor müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt