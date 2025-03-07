Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacağı maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşen idmanda, futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ise antrenmanı takip ederek futbolculara moral verdi.

Corendon Alanyaspor, pazar saat 20.30'da Gain Park Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA