Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'de oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü evinde Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, dün Galatasaray'la Süper Lig'de yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt