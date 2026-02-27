Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşen antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı ve ısınma çalışmalarının ardından taktise yönelik çalışmalarla sona erdi.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Isınma çalışmasıyla başlayan idman taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı