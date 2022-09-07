Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Fulham'dan İvan Cavaleiro'yu bir yıllığına kiraladı

Spor Haberleri

Alanyaspor, Fulham'dan İvan Cavaleiro'yu bir yıllığına kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu İvan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu İvan Cavaleiro'yu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, İvan Cavaleiro ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştıklarını belirtti.

Cavaleiro'nun kariyerini anlatmaya gerek olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "İnşallah takımımıza faydalı olacak. Başka transfer etmek isteyen takımlar da vardı ancak kendisi Alanyaspor'u tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.

Cavaleiro: Elimizden geleni yapacağız"

Portekizli kanat oyuncusu İvan Cavaleiro, Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Portekizli arkadaşlarıyla konuştuktan sonra kararını verdiğini ifade eden Cavaleiro, "Teknik direktör ile görüştüm. Buradaki futbol mantalitesinden bahsetti. Bazı videolar izledim. Takımın ne kadar pozitif, göze hoş gelen futbol oynadığını gördüm. Bunlar benim için önemli unsurlar. Başkanımızın da dediği gibi çok farklı tercihler olabilir, ben de burayı seçtim. Takım arkadaşlarımızın, teknik heyetin ve diğer çalışan arkadaşlarımızın verdiği güçle, takım olgusuyla Alanyaspor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cavaleiro kendisini 1 yıllığına Alanyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor

Aytemiz Alanyaspor Fulham Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title