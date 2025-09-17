Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Deplasmanda Önde Tamamladı

Stat: Chobani

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Enes Keskin, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Gol: Dk. 18 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole engel oldu.

18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 0-1.

31. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan yaptığı ortada Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.

41. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az, direğin yanından farkla auta çıktı.

44. dakikada orta sahadan topla çıkan Maestro, ceza sahası önünden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

Maçın ilk 45 dakikası, Corendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.