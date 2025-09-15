Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve dar alanda pas çalışması ile gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan ancak Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor