Haberler

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve dar alanda pas çalışması ile gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan ancak Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.