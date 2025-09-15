Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan ancak Avrupa kupaları maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alan oyunu ile tamamladı. - ANTALYA