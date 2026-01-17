Haberler

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Lig karşılaşması için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki son antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı. Viana, diz sakatlığı nedeniyle maçı kaçıracak.

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Ev sahibinde diz sakatlığı bulunan Viana, Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
