Üye Girişi
Haberi Paylaş

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam eden yeşil-turunculu ekip, antrenman öncesi Efkan Bekiroğlu'nun doğum gününü kutladı. Ardından teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Ardından dar alanda üçlü turnuva ve taktik çalışma gerçekleştirildi.

18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Alpaslan Dedeş oldu. Mücadelenin 4. hakemi ise Cansu Tiryaki olarak belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title