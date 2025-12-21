Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı Hwang'ın kafa golü ile 1-0 önde kapattı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana

Gol: Dk. 13 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Efecan Karaca, Dk. 37 Hwang, Dk. 45+2 Duarte (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Duarte'nin çaprazdan şutunda top, Doh'un ayağından sekip havalandı. Topa iyi yükselen Hwang, kafayla meşin yuvarladığı filelerle buluşturdu: 1-0.

22. dakikada Alanyaspor'da sol kanattan Janvier'in kullandığı kornerde ceza sahası önünde topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda topu kaleci Grbic güçlükle kurtardı.

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Haberler.com
