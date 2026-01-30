Haberler

Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
