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Corendon Alanyaspor Erzurum'daki kampı tamamladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampın son gününde çift antrenman yaptı. Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma, yenilenme ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Akşam yaptığı antrenman ardından kentten ayrılan turuncu-yeşilli ekip, sezon hazırlıklarına 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampın son gününde çift antrenman yaptı.

Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma, yenilenme ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Akşam yaptığı antrenman ardından kentten ayrılan turuncu-yeşilli ekip, sezon hazırlıklarına 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde Hollanda'da devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Trendyol Süper Lig Palandöken Dağı Akdeniz Erzurum Spor Haberler

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