Corendon Alanyaspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki turuncu yeşilliler, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Futbolcular, koşu, ısınma hareketleri ve dar alan çalışmalarıyla antrenmana başladı. Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta turuncu yeşilliler, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.
Futbolcular, idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı daha sonra dar alan çalışması yaptı.
Alanyaspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.