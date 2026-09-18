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Corendon Alanyaspor’dan hakem tepkisi

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe ile oynadıkları ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün’ün verdiği kararların maçın sonucunu etkilediğini savundu.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile oynadıkları ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmada hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararların maçın sonucunu etkilediğini savundu.

Turuncu-yeşillilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Göztepe karşılaşmasının 51 ve 84. dakikalarında yaşanan iki pozisyonda penaltı kararı verilmediğine dikkat çekilerek, şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde oynadığımız Göztepe karşılaşmasında, mücadelenin hakemi Ozan Ergün'ün aleyhimize verdiği tartışmalı kararlar ve ceza sahası içindeki iki net penaltımızı es geçmesi doğrudan 2 puanımıza mal olmuştur. Söz konusu karşılaşmada yaşanan bariz hatalar, maçın sonucunu açıkça kulübümüz aleyhine etkilemiştir. Mücadelenin 51. dakikasında ceza sahası içinde her ne kadar top rakip oyuncunun dizinden sekerek koluna gelmiş olsa da Göztepeli futbolcunun kapalı olan kolunu açarak doğal konumunu bozduğu ve topun yönünü engellediği aşikardır; karşılaşmanın hakemi bu açık ayrıntıyı süzememiştir. Karşılaşmanın 84. dakikasında yaşanan pozisyonda ise tartışmaya yer bırakmayacak bir penaltı kararı verilmesi gerekirken hakem bir kez daha devam kararı almıştır. Rakip futbolcunun topla oynama niyeti olmaksızın; sol ayağını, elini ve vücudunu kullanarak hücum oyuncumuz İbrahim'e ceza sahası içinde yaptığı kasıtlı müdahale son derece açıktır. Görüş açısı tamamen açık olmasına ve ihlalin saniyelerce sürmesine rağmen bu penaltının verilmemesinin futbol kuralları çerçevesinde hiçbir izahı bulunmamaktadır. Göztepe maçında çalınmayan bu düdüklerle kaybettiğimiz puanların ve takımımızın sahadaki emeğinin göz ardı edilmemesi adına; Merkez Hakem Kurulunun ve hakem camiasının tüm kulüplere eşit mesafede duran, adil ve dengeli yönetim anlayışını her daim hissettirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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