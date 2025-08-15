Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA
