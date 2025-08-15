Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
