Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira eşliğinde yapılan antrenmanda oyuncular farklı çalışma programları uyguladı.

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
