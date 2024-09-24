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Corendon Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesislerinde başladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı ve daha sonra pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Antrenman Rizespor Futbol Yaşam Spor

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