Corendon Alanyaspor Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesislerinde başladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı ve daha sonra pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA