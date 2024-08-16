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Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian'ı transfer etti

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Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian'ı 3 yıllığına renklerine bağladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferin takıma katkı sağlayacağını belirtti.

Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımda eksik olan bölgelere oyuncu transferlerinin devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bugün de Brezilyalı kanat oyuncusu Juan Christian kadromuza kattık. Tabii ki kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Takıma katkı anlamında beklentimiz yüksek, kendine has oyunu var. Kendisinin de amacı ve hedefleri var. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" dedi.

"Çok iyi karşılandım"

Juan Christian ise, burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Alanyaspor'un bana bu şansı verdiği için ve özellikle başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Benim transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi karşılandım. Burada bir aile havası var. Ben de burada hedeflerime ulaşmak için çok iyi çalışacağım. Tekrardan burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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