Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanlarda oyuncuların performansları artırılmaya çalışılıyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Boluspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamlandı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor